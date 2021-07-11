В Витебске демонтировали надпись «Я ❤️ Беларусь»

Власть
Опубликовано

В Витебске разобрали надпись «Я ❤️ Беларусь», выложенную из белых и красных камней на откосе железной дороги.

8 июля жители микрорайона Билево в Витебске увидели, как демонтировали малую архитектурную форму в виде надписи «Я ❤️ Беларусь», выложенную из белых и красных камней на откосе железной дороги, пишет vitebsk.cc.

В Витебске демонтировали надпись «Я ❤️ Беларусь»

Надпись многие годы находилась с восточной стороны насыпи в районе пересечения Московского проспекта и Старобабиновичского тракта и никогда не вызывала вопросов. В опалу еще недавно заботливо подкрашенная надпись, вероятно, попала из-за сочетания белого и красного цвета, а также наличия красного сердечка, которое ассоциируется с альтернативными кандидатами в президенты.

Местные жители предполагают, что это новый мэр Витебска проявил «бдительность» после вступления в должность.

Вторая версия случившегося — надпись уничтожили в преддверии «Славянского базара в Витебске». Ведь фестиваль будет открывать Александр Лукашенко, а он, как известно, ненавидит сочетание красного и белого цветов. К тому же содержание надписи могло не понравиться его спонсорам в Кремле, которые нетерпимо относятся к любым проявлениям беларуской национальной идентичности. В Москве пристально следят за ситуацией в Беларуси и регулярно высказываются о необходимости уничтожения беларуской государственности и, конечно же, всех беларуских символов.

Теперь уже всем понятно, что любить Беларусь теперь можно только в идеологически выдержанных тонах.

Ургант высказал свое отношение о ситуации в Беларуси

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook.

Житель Витебска после посещения клуба разгромил торговый центр

Икона Божией Матери «Троеручица»: какие чудеса творит и что у нее просят

3 благоустроенных пляжа в Витебском районе

Топ-5 озер Витебского края. Самое древнее, самое глубокое, самое чистое и самое рыбное

Названы официальные места для купания в Витебской области на 2020 год

Где в Витебске сходить на пляж

Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
В Витебске активно проводятся работы по реконструкции участков тепловых сетей
Приоритетными задачами, стоящими перед филиалом «Витебские
021
Житель Витебска после посещения клуба разгромил торговый центр
Житель Витебска в нетрезвом виде после похода в ночной
095
Витебский комбинат шелковых тканей
Витебский комбинат шелковых тканей вышел из процедуры санации и будет ликвидирован
Экономический суд Витебской области прекратил санацию
048
В Витебске на торгах была продана неиспользуемая база за 41,4 тыс.руб
Неиспользуемая производственная база в Витебске продана
048
© 1906 - 2021 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)