В Витебске демонтировали надпись «Я ❤️ Беларусь»

В Витебске разобрали надпись «Я ❤️ Беларусь», выложенную из белых и красных камней на откосе железной дороги.

8 июля жители микрорайона Билево в Витебске увидели, как демонтировали малую архитектурную форму в виде надписи «Я ❤️ Беларусь», выложенную из белых и красных камней на откосе железной дороги, пишет vitebsk.cc.

Надпись многие годы находилась с восточной стороны насыпи в районе пересечения Московского проспекта и Старобабиновичского тракта и никогда не вызывала вопросов. В опалу еще недавно заботливо подкрашенная надпись, вероятно, попала из-за сочетания белого и красного цвета, а также наличия красного сердечка, которое ассоциируется с альтернативными кандидатами в президенты.

Местные жители предполагают, что это новый мэр Витебска проявил «бдительность» после вступления в должность.

Вторая версия случившегося — надпись уничтожили в преддверии «Славянского базара в Витебске». Ведь фестиваль будет открывать Александр Лукашенко, а он, как известно, ненавидит сочетание красного и белого цветов. К тому же содержание надписи могло не понравиться его спонсорам в Кремле, которые нетерпимо относятся к любым проявлениям беларуской национальной идентичности. В Москве пристально следят за ситуацией в Беларуси и регулярно высказываются о необходимости уничтожения беларуской государственности и, конечно же, всех беларуских символов.

Теперь уже всем понятно, что любить Беларусь теперь можно только в идеологически выдержанных тонах.