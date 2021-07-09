В Витебске на торгах была продана неиспользуемая база за 41,4 тыс.руб

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Неиспользуемая производственная база в Витебске продана по результатам аукциона комитета «Витебскоблимущество» почти за 41,4 тыс. руб.

Недвижимость ранее принадлежала одному из предприятий ЖКХ областного центра и выставлялась на аукцион в 28-й раз. На торги зарегистрировался единственный участник, который и согласился приобрести объект по начальной цене, увеличенной на 5%. Им оказался житель областного центра, который обязуется также компенсировать расходы балансодержателю на подготовку аукциона в размере почти 1,4 тыс. руб.

В состав лота включены административное здание, складское помещение и санкабина общей площадью около 440 кв.м, а также право 25-летней аренды участка земли свыше 0,5 га, который может быть использован при реконструкции недвижимости под размещение жилой застройки, торговых, сервисных, коммунальных объектов.

Имущество продавалось с 2015 года, в том числе 7 раз выставлялось со снижением цены на 20%, 4 раза — на 50%, 8 раз — со скидкой 80%. По словам специалистов комитета, в 2021 году сохраняется прошлогодняя тенденция продажи объектов, торги по которым проходили безрезультатно последние несколько лет. Если в 2020-м продано 19 таких зданий, то с начала 2021-го — 16 сооружений, или около четверти от общего числа реализованного в текущем году имущества. Попытки вовлечь их в оборот предпринимались с 2015 — 2018 годов. В основном это бывшие социальные объекты в сельской местности — пустующие детсады, школы, библиотеки.

Среди новых собственников есть и иностранные инвесторы. Так, китайский бизнесмен планирует реконструировать бывшую школу в Чашникском районе под сервисные объекты, в том числе сферы общественного питания. Гражданин Литвы приобрел здание склада сена 1920 года постройки в агрогородке Опса в живописном месте на берегу одноименного озера в границах Национального парка «Браславские озера». Вековую постройку пытались реализовать с середины 2015 года.

Всего с начала 2021 года на аукционах комитета «Витебскоблимущество» продано 60 объектов коммунальной и республиканской собственности на общую сумму около 1,8 млн руб.

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