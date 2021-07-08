В Витебске у мужчины изъяли самодельный пистолет

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Судебные эксперты Витебска исследовали пистолет, изъятый у местного жителя. Причем, подобные самодельные экземпляры оружия поступают на экспертизу нечасто.

Сотрудниками правоохранительных органов в доме местного жителя обнаружен предмет, похожий на пистолет. Предмет был изъят и направлен в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области для проведения судебной баллистической экспертизы.

При исследовании конструкции пистолета, материалов его изготовления, способа и характера обработки поверхности судебный эксперт установил, что пистолет изготовлен самодельным способом с использованием фрагмента ствола пневматической винтовки заводского изготовления, является нарезным короткоствольным огнестрельным оружием и пригоден для стрельбы винтовочными патронами калибра 5,6 мм.

По данному факту Витебским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело.

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