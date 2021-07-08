Пьяный подросток угнал автомобиль и опрокинулся на скорости 170 километров в час в Витебске

17-летний парень угнал в Витебске автомобиль знакомого, на скорости 170 километров в час с друзьями он успел домчаться до Сенненского района, но там легковушка влетела в придорожные деревья и перевернулась.

Обстоятельства угона стали известны, когда утром 6 июля на 26-й километр автодороги Р-25 в Сенненском районе приехали сотрудники ГАИ оформлять ДТП.

Выяснилось, что перевернувшейся «Mazda 626» сидел 17-летний парень, угнавший это авто в Витебске. Он уговорил знакомого дать ему ключи, чтобы переночевать в машине, но потом решил покататься с друзьями.

Компания молодежи успела доехать из областного центра до Сенненского района, но там молодой человек, который, как позже установит экспертиза, был пьян, не справился с управлением, легковушку занесло и она опрокинулась.

Водитель и его друзья в результате дорожно-транспортного происшествия не пострадали. Но в отношении сидевшего за рулем парня возбудили уголовное дело по части 1 статьи 214 УК за угон авто. Молодой человек задержан.