В Витебске спасатели оказали помощь ребенку: нога девочки застряла в радиаторе

Происшествия
Опубликовано

Сегодня в 11:29 в службу спасения «101» поступило сообщение о ребенке, засунувшем ногу в радиатор отопления по улице Генерала Маргелова. На помощь незамедлительно выехали спасатели.

— Прибыв на место, нас встретила мама девочки, провела в комнату, где находился ребенок, — рассказывает исполняющий обязанности начальника дежурной смены пожарного аварийно-спасательного отряда «Витязь» Семен Басалай. – Быстро оценив обстановку, приступили к освобождению ножки девочки. Нога была зажата между стеной и биметаллическим радиатором системы отопления. С использованием пожарного лома немного расширили пространство между стеной и радиатором, вследствие чего нога освободилась.

Бригадой скорой медицинской помощи девочку доставили в медицинское учреждение для проведения рентгена ноги.

На пожаре в Шумилинском районе работники МЧС спасли двоих мужчин

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook.

Купальские эротические обряды в Витебском регионе. «Упала на Йвана! З кім я спала, усё прапала!»

Иван Купала: что можно делать, а что нельзя

8 необходимых дел на Купалье. То, без чего не может быть этого праздника

беларусь витебщина МЧС
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Пьяный подросток угнал автомобиль и опрокинулся на скорости 170 километров в час в Витебске
17-летний парень угнал в Витебске автомобиль знакомого
014
10 июля в Витебске пройдут «прямые линии»
10 июля с 9.00 до 12.00 состоится «прямая линия» начальника
08
Смертельное сальто через костер совершил мужчина в Россонском районе
В Купальскую ночь в Россонском районе 28-летний местный
023
МБРР направил на капремонт и модернизацию двух школ 1,14 миллиона евро в Лепельском районе
Международный банк реконструкции и развития на капитальный
012
© 1906 - 2021 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)