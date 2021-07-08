В Витебске спасатели оказали помощь ребенку: нога девочки застряла в радиаторе

Сегодня в 11:29 в службу спасения «101» поступило сообщение о ребенке, засунувшем ногу в радиатор отопления по улице Генерала Маргелова. На помощь незамедлительно выехали спасатели.

— Прибыв на место, нас встретила мама девочки, провела в комнату, где находился ребенок, — рассказывает исполняющий обязанности начальника дежурной смены пожарного аварийно-спасательного отряда «Витязь» Семен Басалай. – Быстро оценив обстановку, приступили к освобождению ножки девочки. Нога была зажата между стеной и биметаллическим радиатором системы отопления. С использованием пожарного лома немного расширили пространство между стеной и радиатором, вследствие чего нога освободилась.

Бригадой скорой медицинской помощи девочку доставили в медицинское учреждение для проведения рентгена ноги.