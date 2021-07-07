МБРР направил на капремонт и модернизацию двух школ 1,14 миллиона евро в Лепельском районе

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Международный банк реконструкции и развития на капитальный ремонт и модернизацию школ в деревнях Лепельского района направил 1,14 млн евро.

Уже 1 сентября ребята из этих деревень придут в обновленные школы. На реализацию проекта по капремонту средней школы в деревне Боровка выделено 645 тыс. евро. В школе обновятся кабинеты, появится класс робототехники. Значительные изменения ждут спортивный зал: кроме самого помещения для занятий физкультурой, здесь отремонтируют санузлы и оборудуют душевые. Для спортивных уроков приобретут турники, тренажеры, в том числе велотренажер, многофункциональный силовой комплекс, спортивные снаряды и принадлежности.

На крыльце и в фойе школы обустроят безбарьерную среду с подъемником, предназначенным для людей с ограниченными возможностями — как для учеников, так и взрослых. Частично в школе заменят системы электроснабжения и пожарной безопасности, полностью обновят систему отопления и установят новые окна.

Преобразятся и кабинеты трудового обучения. В кабинете домоводства для девочек установят электрическую плиту с духовкой и стеклокерамической варочной поверхностью, микроволновую печь, кухонный гарнитур, обеденный стол, 12 универсальных швейных машин, оверлок, столы для раскроя и глажки и другое необходимое в обучении оборудование и мебель. В мастерских для мальчиков появятся слесарный верстак, токарный деревообрабатывающий станок, заточный и настольный сверлильный станки, металлические стеллажи и нужные в работе инструменты. «В последующем в этих мастерских смогут проходить обучение или получать услуги жители деревни и ближайших населенных пунктов, в том числе люди с инвалидностью. Население из числа маломобильных групп сможет посещать робототехнику и заниматься конструированием. Таким образом, школа станет социокультурным и спортивным центром», — рассказал Виктор Азаренок.

Обновится школа и снаружи: отремонтируют фасад здания, на пришкольной территории на стадионе, теннисном корте и беговых дорожках уложат искусственное покрытие.

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