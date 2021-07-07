Основные преимущества владения личным автомобилем

Авто
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Деньги накоплены, с моделью автомобиля определились, но перед покупкой нет-нет, да и появятся сомнения в ее целесообразности. Это нормально, ведь приобретение авто сопряжено с большими затратами. Ниже мы расскажем, почему владение машиной — лучший опыт в вашей жизни.

Про общественный транспорт

Ситуация с общественным транспортом везде разная. В небольших городах автобусы ходят редко и по расписанию, поэтому приходится подстраивать свою жизнь к графику движения транспорта. В городах-миллионниках с этим проще, ведь кроме автобусов тут доступны троллейбусы, трамваи, метро и такси.

Автобусы, метро и маршрутки — отличный вариант, если не требуется пересадка, и до пункта назначения не нужно добираться дольше получаса. Важный аргумент в их пользу — низкая стоимость.

Но минусов тоже хватает:

  • низкий уровень комфорта, особенно в часы пик;
  • контакты с другими пассажирами, что особо опасно во время пандемии COVID-19;
  • трата времени на частые остановки и пересадки.

А что насчет такси ведь их услуги с появлением агрегаторов стали доступнее и удобнее?

Сравнивать такой вариант с поездками на личном авто все еще рано:

  • уровень комфорта во многом зависит от водителя;
  • такси ограничивает передвижение — нельзя поехать на дачу или выбраться на природу;
  • стоимость услуг сопоставима со стоимостью использования собственной машины.

Такси лучше всего подходит для редких поездок или передвижений на небольшие расстояния.

Почему личный автомобиль лучше

Основные преимущества владения личным автомобилемПо-настоящему оценить все преимущества сможет только тот, кто сменил общественный транспорт на свою машину. Наиболее сильные аргументы в пользу этого варианта:

  • скорость передвижения. Возможность выбора оптимального маршрута, доступность автомобиля в любой момент, независимость от обстоятельств — основные аргументы в пользу покупки автомобиля;
  • уровень комфорта. В салоне всегда удобно и уютно ровно настолько, насколько это необходимо владельцу. Исключены контакты с посторонними людьми и появляется возможность перевозить и хранить внутри машины много вещей;
  • свобода в выборе маршрута. Все, что нужно — исправное техническое состояние и запас топлива. В остальном — практически безграничные возможности для ежедневных поездок и путешествий;
  • престиж. Да, собственный автомобиль в нашей стране все еще является не только удобным средством передвижения, но и показателем статуса. Какой бы ни была машина, ее наличие говорит о достатке владельца. И тот, кто ездит на собственном авто воспринимается состоятельнее людей, которые пользуются услугами общественного транспорта.

Компания Mogo предлагает услуги лизинга в Беларуси на выгодных условиях. С ее помощью можно купить любой б/у автомобиль, подобрав удобный ежемесячный платеж.

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