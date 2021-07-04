За сутки в Витебской области заблудились 6 человек

Жизнь
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Вчера в 17:20 на телефон «101» поступило сообщение от самих потерявшихся, что они заблудились в лесу вблизи деревни Воронь Лепельского района.

Звонившая женщина пояснила диспетчеру, что она вместе со своим мужем, свекровью и двумя детьми отправились в лес за ягодами и грибами, а когда собрались возвращаться домой, то поняли, что заблудились.

К ориентировочному месту незамедлительно выехали спасатели.

– Прибыв на место, мы включили сигнал громкоговорящего устройства и вместе со старшим пожарным Алексеем Житковым и стажером из Полоцкого государственного химико-технологического колледжа Артемом Полозовым отправились вглубь леса, – рассказывает командир отделения пожарной аварийно-спасательной части №1 Ушачского районного отдела по ЧС Дмитрий Прошкевич. – Находясь постоянно на связи с потерявшимися, мы вывели их на дорогу к пожарной машине вблизи деревни Азаренки Ушачского района. В медицинской помощи они не нуждались.

Второй случай произошел вблизи деревни Кузьменцы Витебского района, где 4 июля около трех часов ночи в службу спасения позвонил мальчик и сообщил о том, что он заблудился в лесу.

– Он находился на связи, но только с диспетчером, так как мобильная связь у него была отключена и звонить он мог только в экстренные службы, – рассказывает заместитель начальника штаба ликвидации чрезвычайных ситуаций Витебского областного управления МЧС Евгений Фроленок. – Подросток сообщил, что находился в гостях у друга в деревне Липовцы. В два часа ночи он позвонил маме и сказал, что возвращается домой, в деревню Замосточье. Шел по дороге, но решил срезать через поле и лес. Вскоре понял, что заблудился, поэтому позвонил в МЧС.

Для поисковых работ были задействованы спасатели и работники милиции.

– Около ориентировочного места мы включили проблесковые маячки, сигнальные устройства, а сами на штабном автомобиле поехали вначале по дороге, потом свернули в поле. Ребенок нас то слышал, то не слышал, – говорит Евгений Фроленок. – Вскоре он сообщил, что стоит в поле возле столбов линии электропередач. Мы сразу сориентировались и поехали к месту, где проходила линия. Спустя несколько минут мальчик диспетчеру сообщил, что нас видит и слышит. Подъехав к нему, ребенка посадили в машину, дали попить. Чувствовал себя он хорошо. В медицинской помощи не нуждался.

 

В Беларуси за сутки нашли пятерых заблудившихся в лесах. В Витебском районе возле деревни Лиопино потерялись сразу три человека

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