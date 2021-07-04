Спасатели помогли мужчине выбраться из болота

Фото: МЧС
Происшествия
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Вчера в 12:43 дятловским спасателям поступило сообщение о необходимости оказания помощи мужчине, который по пояс увяз в трясине вблизи деревни Клишевичи.

Пожарные аварийно-спасательной части №1 Александр Салецкий и Александр Ефимик направились к месту происшествия, поддерживая телефонную связь с пострадавшим. К спасателям присоединились сотрудники милиции. Бойцы МЧС обнаружили мужчину в 400 метрах от дороги и помогли выбраться. Медицинская помощь спасенному не потребовалась.

Выяснилось, что житель Лиды, 1954 года рождения, приехал на поезде за грибами. Мужчина заблудился и увяз в болотистой местности, где и провел более часа.

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