7 июля отмечается 134-ая годовщина со дня рождения Марка Шагала

7 июля в Доме-музее Марка Шагала на улице Покровской, 11 пройдет праздник «С днем рождения, Марк!».

По сложившейся традиции в 16.00 горожане и гости Витебска могут прийти с цветами к памятнику художнику в начале улицы Покровской, чтобы почтить память Мастера, прославившего родной город.

А затем — присоединиться к музейному празднику «С днем рождения, Марк!».

В программе: новый квест по экспозиции Дома-музея Марка Шагала для внимательных и вдумчивых знатоков биографии художника;

концерт духового оркестра Детской школы искусств № 2 города Витебска (руководитель Евгений Балаянц) в музейном саду;

знакомство и фотосессия с «животным шагаловской породы». Насколько совпадет «портрет» живого существа из городского зоопарка с изображениями на картинах художника, остается интригой, которая разрешится только на празднике.

В честь дня рождения Мастера 7 июля Дом-музей Марка Шагала (улица Покровская, 11) и Арт-центр Марка Шагала (улица Советская, 25) принимают посетителей бесплатно.