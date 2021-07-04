Ларец с костями Александра Невского прибыл в Витебск

В Витебске в храм Благовещения Пресвятой Богородицы доставили ларец с останками князя Александра Невского.

Ковчег с костями российского военного и политического деятеля привезли в Витебск рамках PR-кампании, приуроченной к 800-летию со дня рождения князя.

Беларусь и Витебщина тесно связаны с именем Александра Невского. В 1239 году между ним и Витебско-Полоцким князем Брячиславом Васильковичем был заключен договор. Александр Ярославович женился на дочери здешнего князя Александре (Параскеве). В браке родилось пять детей, один из которых, Василий, воспитывался в Витебске. Воины Полоцкого княжества помогали союзнику в битве на реке Неве и на Чудском озере (легенда о «Ледовом побоище»).

Александр Невский также известен особой преданностью Золотой Орде и жестоким подавлением восстаний против Орды, которые произошли во Владимире, Суздале, Ростове, Ярославле, Переяславле-Залесском, Устюге и других городах.

К лику святых князь Александр был причислен за свои военные заслуги. Естественно, никаких чудотворений при его жизни не происходило. Не отличался он стремлением к безгрешной жизни.

Официальная канонизация князя Невского произошла лишь спустя несколько столетий после его смерти — в 1547 году. Примечательно, что канонизация Невского произошла в тот самый год, когда к власти в Московском княжестве пришел печально известный тиран и «людоед» Иван Грозный, который ровнялся на Невского и продолжил его традицию кровавого варварского правления. Православная церковь Московского патриархата покорно исполняла волю «пожирателея христианской плоти» Ивана Грозного.

Уже в 20 веке произошло очередное «отбеливание» образа Невского. Примечательно, что марионетку «святого князя» достал из пыльного сундука другой кровавый тиран и «людоед» Иосиф Джугашвили (Сталин). В 1938 году на экраны вышел пропагандистский фильм режиссера С. М. Эйзенштейна «Александр Невский». В фильме князю была приписана фраза: «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет». Выражение «кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет!», а также близкие к нему варианты часто ошибочно приписывается Александру Невскому, однако это не верно, так как в немногочисленных летописных источниках, посвящённых князю, данное выражение не упоминается. Зато подобное выражение было широко известно ещё со времен Древнего Рима: Кто воюет мечом, от меча и погибает — (лат. Qui gladio ferit, gladio perit).

Отметим, что фильм Эйзенштейна сыграл значительную роль в популяризации образа древнерусского князя, ранее считавшегося незначительным историческим персонажем. Битвы на реке Неве и на Чудском озере нельзя считать масштабными по меркам средневековья. Хроники сообщают, что в «Ледовом побоище» погибло от 20 до 70 рыцарей «Ордена». Едва ли это можно назвать битвой. В советской пропагандистской литературе «Ледовое побоище» неожиданно стало едва ли не крупнейшим сражением средневековой Европы, якобы там принимало участие 10—12 тыс. человек со стороны Ордена и 15—17 тыс. человек новгородцев и их союзников.

Сталинская пропаганда не просто так превозносила Невского и преувеличивала его военные заслуги. Это делалось с целью подготовки народа и армии к планируемой войне с Германией. Напомним, что в конце 30-х годов Советский Союз усиленного готовился к большой войне в Европе и образ «война без страха и упрека», который выдумали пропагандисты, подходил для популяризации войны и оправдания большой крови.

Именно тем же занимались и в нацистской Германии. Там также доставали из глубоких сундуков образы «великих святых воинов», которые боролись «со злом» «за справедливость», за все хорошее и против всего плохого. Сегодня данные процессы происходят на территории постсоветского пространства. Вопрос только один: когда те, которые «никогда не нападали первыми», планируют очередную победоносную войнушку на нашей земле и сколько крови прольет беларуский народ ради самоутверждения очередного тирана?