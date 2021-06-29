Россияне не намерены прививаться вакциной «Спутник V» ради отдыха на Кубани

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Только 3% россиян согласны привиться от коронавируса отечественной вакциной «Спутник V» ради отпуска на курортах Краснодарского края, сообщает РБК со ссылкой на данные сервиса Superjob.

В опросе Superjob участвовали 1,6 тысячи жителей Российской Федерации. Согласно данным исследования, 19% респондентов намерены пройти вакцинацию независимо от условий, выдвигаемых региональными властями. Примечательно, что 53% россиян не собираются вакцинироваться в любом случае. При этом еще в мае каждый пятый россиянин заявлял, что привьется от COVID-19, если это будет необходимо для поездки за границу.

Ранее глава Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что для заселения в гостиницы региона с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа гостей будут принимать только с сертификатом о вакцинации.

После этого, по данным главы Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, продажи туров в Краснодарский край с заездом в июле сократились на 30 процентов, в августе — на 80 процентов.

Пиневич привился от коронавируса вакциной «Спутник V»

 

 

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