ФотоФакт. В центре города венки с могил советским офицерам, сброшены в овраг

На Успенской горке рядом с памятником героям Войны 1812 года находится братская могила: 16 офицеров, погибших в 1944 году при освобождении Витебска и 11 индивидуальных захоронений высокопоставленных военных чинов советской армии, умерших после войны, в том числе Героев Советского Союза.

Здесь похоронен самый известный партизан — Минай Шмырев. (Почетный гражданин Витебска).

В 8.00, проживающие рядом граждане увидели венки, выброшенные в овраг и прислали фото в редакцию.

Они решили, что «это кто-то выразил своё отношение!». И еще: «Это «бчбэшные фашисты» наделали!»

В «102» про «акт вандализма» они позвонили первым делом, а потом мне.

Выяснить кто это сделал не так просто: убирает «Зеленстрой», а ухаживает за могилами «Спецкомбинат».

«Зеленстрой» убирал вчера. Все было хорошо.

«Спецкомбинат» ответил, что сегодня они меняют венки возле памятников на новые, но старые все собрали.

Почему венки валялись возле речки — загадка!

Возможно — это кто-то «хулиганничает»!!! Видеонаблюдение КГБ покажет.

«Зеленстрой», который сейчас очень занят высаживанием цветов в центре города к Славянскому базару, пообещал убрать венки из оврага возле Двины.

В 14.00 все уже было в порядке.

Интересное совпадение

Вчера спрашиваю мужчин, выгуливающих собачку на велодорожке в Парке 1000-летия (Юг-6) : «Не знают ли они, что значит велосипед нарисованный на дорожке и знак с велосипедом рядом?» (Обращаюсь вежливо).

«У плечы получаю вопрос: «Не из «бэчэбэшных» ли я?» И далее монолог из трехэтажных и пожелание «крутить педали пока не дали!»

Примечание:

Никакой красной и белой одежды, а так же знаков на мне не было. Только велосипед -бело-черно-красный и красный телефон на который я вежливого мужчину сняла. Если бы не педали, то боюсь этим ремешком я бы и получила ….