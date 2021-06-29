В Орше начали ремонт дорожного покрытия

Инфраструктура
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В Орше работники филиала ДСУ-7 ОАО «ДСТ-1 г. Витебск» приступили к ремонту дорожного покрытия.

Для выполнения необходимых работ в ход пошла вся техника, которая осуществляет широкий спектр технологий и эффективных способов ремонта, сообщает местная газета.

Асфальтогранулят, образующийся в результате снятия верхнего слоя, поступит в распоряжение Оршанской спецавтобазы. Дорожники будут использовать его для ямочного ремонта, а также благоустройства сельских дорог.

Прораб Александр Жизневский, который работает по улице Ленина, пояснил, что колея на асфальтовом покрытии образуется там, где отмечается поток тяжелого транспорта, двигающийся на невысокой скорости. Для этого и производятся ремонтные работы.

Директор ДСУ-7 Сергей Карчавец добавил, что всего в Орше планируют отремонтировать 15 тыс. м² дорожного покрытия с высокой колейностью.

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