Двое молодых людей угнали грузовик в Витебском районе

Фото УВД Витебского облисполкома
Главное
Опубликовано

Ночью 23 июня двое жителей Витебского района угнали грузовик «ЗИЛ», сообщили в УВД Витебского облисполкома.

17-летний и 18-летний парни увидели автомобиль на ночной стоянке, забрались в него и, соединив провода замка зажигания, угнали авто. Жители Витебского района отправились кататься по окрестностям, а по дороге выбросили из машины гремевшие экскаваторные ковши.

Во время поездки парни врезались в забор дачного участка. Хозяин дома услышал звук от удара и вышел на улицу. Увидев отъезжающий от дома грузовик, витеблянин позвонил в ГАИ.

А тем временем скорость и адреналин так захватили угонщиков, что они даже не заметили, как потеряли аккумулятор. Вскоре правоохранители нашли машину на дороге в другой деревне. Следователи связались с владельцем грузовика, однако тот сообщил, что не имеет отношения к произошедшему, и написал заявление об угоне. К вечеру личности злоумышленников были установлены. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.

Житель Глубокого угнал машину, чтобы покататься по городу

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook.

Раскрыта причина пожара на Лукомльской ГРЭС

Двое молодых людей угнали грузовик в Витебском районе

В Витебске покажут выставку работ легендарного Юрия Иванова

В Бабиничах ребенок выпал из окна

В Витебске утонуло три человека за сутки

В Витебске «заминировали» городскую прокуратуру

Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Как Фёдор Блохин спас «Новый» мост в июне 1944 года. Военная реконструкция на берегу Двины
26 июня в 12.00 в честь Дня Витебска у основания моста
071
Реконструкторы воссоздали бой за мост Блохина в Витебске
26 июня 1944 года Витебск был освобождён от немецко-фашистских
1149
В Новополоцке была спасена тонущая женщина
Вчера на реке Западная Двина в Новополоцке работники
0117
В Витебске «заминировали» городскую прокуратуру
25 июня в Витебске неизвестные «заминировали» прокуратуру.
0155
© 1906 - 2021 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)