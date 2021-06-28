Двое молодых людей угнали грузовик в Витебском районе

Ночью 23 июня двое жителей Витебского района угнали грузовик «ЗИЛ», сообщили в УВД Витебского облисполкома.

17-летний и 18-летний парни увидели автомобиль на ночной стоянке, забрались в него и, соединив провода замка зажигания, угнали авто. Жители Витебского района отправились кататься по окрестностям, а по дороге выбросили из машины гремевшие экскаваторные ковши.

Во время поездки парни врезались в забор дачного участка. Хозяин дома услышал звук от удара и вышел на улицу. Увидев отъезжающий от дома грузовик, витеблянин позвонил в ГАИ.

А тем временем скорость и адреналин так захватили угонщиков, что они даже не заметили, как потеряли аккумулятор. Вскоре правоохранители нашли машину на дороге в другой деревне. Следователи связались с владельцем грузовика, однако тот сообщил, что не имеет отношения к произошедшему, и написал заявление об угоне. К вечеру личности злоумышленников были установлены. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.