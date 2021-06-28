Как Фёдор Блохин спас «Новый» мост в июне 1944 года. Военная реконструкция на берегу Двины

26 июня в 12.00 в честь Дня Витебска у основания моста через Двину проходила военно-историческая реконструкция сражения Красной армии и немецких войск в 1944 году.

Мероприятие началась после митинга на Площади Победы на правом и левом берегах реки Западная Двина в районе моста имени Блохина.

Разработал сценарий и воссоздал события 77–летней давности Витебский клуб военно-исторической реконструкции «Товарищи по оружию». Они пригласили любителей военной истории из Минска, Гомеля, Смоленска и Калуги. Всего в показе участвовало около 100 человек в исторической военной форме и с оружием второй мировой войны. Для организации показа была задействована 103 бригада, Витебский МЧС, ДОСААФ и ОСВОД. Примерно 1000 зрителей расположились по обе стороны Двины и на мосту. Возле речки с одной стороны моста были выкопаны окопы и расположились «немцы».

На второй стороне были солдаты Красной армии.

Все происходило как описано в наградном листе Федора Тимофеевича Блохина и военной хронике.

Старший сержант Блохин перерезал горло немецкому охраннику. Вместе с ефрейтором Михаилом Кузнецовым они перерезали шнур и достали детонатор.

Немца сбросили в реку. Затем они переплыли Двину. На берегу их ждали товарищи. Они забросали окопы немцев гранатами. Немцы стреляли из автоматов ,«зенитки» и «панцершрека».

По речке приплыл десантный баркас с военными и остановился напротив расположения немцев. Со стороны Кировского моста приплыли еще советские бойцы. Завязалась рукопашная схватка. На бетонный парапет под мостом русские выкатили пушку и сделали несколько выстрелов по немцам.

Затем завязалась рукопашная. Победу одержали наши.

Один из друзей клуба «Товарищи по оружию», рассказал о подготовке военно-исторической реконструкции:

«Сценарий обычно пишется на основе документальных материалов. Во внимание принимаются условия проведения и наличие оружия и техники.

Подготовка мероприятия сложное и хлопотное дело. Кроме материальной части необходимо получить различные разрешения. Затем нужно вырыть окопы, разместить пиротехнические заряды все проверить, несколько раз отрепетировать и получить разрешения в различных инстанциях.

Форма, снаряжение и оружие покупаются участниками клуба за свой счет. Только комплект советской военной формы времен войны стоит примерно 100000 российских рублей. Немецкая форма на порядок дороже. (Интересно, что униформу Вермахта в годы Второй мировой шил Хуго Фердинанд Босс .Знакомое название?)

Оружие покупают у фирм которые занимаются его «охолощением», т.е. превращением в непригодное для стрельбы боевыми патронами. Но это настоящее вооружение той поры. В Витебске реконструкции почти все оружие было таким.

Минометы, 45-миллиметровая пушка и немецкий реактивный миномет также были настоящими. Их переделали под стрельбу имитационными свето-шумовыми гранатами. «Зенитка», исполняющая роль немецкой 37-мм зенитной пушки, была советская послевоенная. Она была предоставлена 103-ей Витебской бригадой».

В представлении использовались десантные лодки времен Великой отечественной войны и советский катер, военные мотоциклы, макеты ротных минометов и военная пиротехника. Интересно, что на своем сайте клуб рассказал, что собирались задействовать самолет времен ВОВ, но не получилось. Зато теперь есть надежда, что к следующему году показ будет еще эффектней.

Как это было согласно документальных материалов

Советские войска вошли в Витебск 24 июня в районе Тулова (Восточная часть города).

Немцам было важно сохранить город, поэтому бои были тяжелые и кровопролитные.

Только к ночи с 25 на 26 июня наши смогли подойти к Двине. Немцы планировали взорвать мост. Это надолго остановило бы наступление Красной армии и давало немцам возможность закрепиться в Западной части города. Советская армия понесла бы большие потери. Поэтому было очень важно не допустить взрыва моста через Двину.

Задание по разминированию Нового моста получила группа саперов из 12 человек под командованием старшего сержанта Федора Блохина.

Операция была разработана рискованная. Группа бойцов перед рассветом открыто подходит к расположению немцев. Был расчет, что из-за дыма и пыли противник не отличит бойцов от своих. Так и получилось. Когда немцы поняли свою ошибку было уже поздно. Саперы забросали гранатами траншеи противника и прорвались к мосту. Завязался бой, перешедший в рукопашную схватку. Старший сержант Блохин перерезал горло немецкому охраннику и оказался у заминированной опоры моста.

Вместе с ефрейтором Михаилом Кузнецовым они перерезали бикфордов шнур и извлекли детонатор. Сапёры извлекли 300 ящиков взрывчатки. В этот момент к мосту уже подходили советские танки.

Утром 26 июня город был полностью освобожден.

Федор Блохин не думал о своей жизни. Он очень хотел отомстить немцам за сына, погибшего на Ленинградском фронте несколько дней назад.

Спасение моста — всего лишь эпизод в операции «Багратион», но он очень дорог каждому жителю города на Двине. Как и имя Героя Советского Союза Федора Блохина, удостоенного высокого звания именно за это успешно выполненное задание.

26 июня 1964 года Федор Тимофеевич получил Звание «Почетный гражданин города Витебска».

В 1974 году Новый мост стал носить имя героя.

Личные впечатления

Мы с сыном впервые были на реконструкции военных действий. Это удивительное и эффектное зрелище. По-моему, это лучший способ изучения и понимания истории. Сведения о войне можно прочитать или увидеть на экране. Но тут ты получаешь удивительный эффект присутствия. Понимаешь через что приходится проходить простым людям из-за амбиций и желания властвовать ненормальных политиков.

А ещё нам было жаль «немца» которого расстреляли в конце боя:

«Он же поднял руки. Сдался. Его должны были захватить в плен. А не расстрелять!» — сказал сын.

(Фото этого момента есть в тексте).

Мы шли домой и рассуждали о войне, политике и жизни простого гражданина в диктаторском государстве.

И восхищались участниками военно-исторических клубов. Они тратят свое время и деньги на сохранение памяти, и уважения к прошлому, и подвигам предков. И не важно кого изображает участник «своего или врага». Они оба наглядно воссоздают историю.

Большое спасибо клубу «Товарищи по оружию», их руководителю Алексею Кириллову и помощникам из клубов других городов за сложную и профессиональную работу.