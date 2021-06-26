Туристический инфоцентр появится в Витебске

Туризм
Опубликовано

Туристический информационный центр создан туристско-гостиничным комплексом «Витебск Отель» по инициативе и в сотрудничестве с отделом спорта и туризма горисполкома. Открылся центр сегодня, 26 июня, в День города. Об этом сообщили в Витебском облисполкоме.

Среди задач нового центра презентация и продвижение туристического потенциала города Витебска, формирование привлекательного имиджа города, помощь туристам в самостоятельном знакомстве с объектами историко-культурного наследия.

Гости Витебска смогут получить информацию о городе и его основных достопримечательностях, уточнить время работы музеев и торговых центров, заказать экскурсии. Офис будет наполнен информационно-справочной литературой о Витебске и области.

После церемонии открытия всех гостей ждала бесплатная пешеходная экскурсия по центру города.

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