В Витебске покажут выставку работ легендарного Юрия Иванова

В Музее истории частного коллекционирования в Витебске сегодня откроется выставка фотографий советского фотокорреспондента Юрия Иванова «Ракурсы времени». Она станет частью VI Международного фотофестиваля «ФотоКрок» имени Сигизмунда Юрковского.

Фотографии Юрия Иванова четко вписываются в направление «фотожурналист и время». В объектив его фотоаппарата попали знаменитые политики и культурные деятели. Камера маэстро запечатлела Петра Машерова и Иосипа Броза Тито на пл.Победы в Минске, джазового музыканта Дюка Эллингтона, олимпийского чемпиона Александра Медведя в мастерской народного художника Ивана Миско, поэта Андрея Вознесенского. «На выставке можно будет увидеть множество известных работ фотохудожника. Например, фотографию «Юля Ганчура из деревни Чудяны», снятую в 1986 году и ставшую символом аварии на Чернобыльской АЭС. И ту самую «Летучку», которая была признана лучшей фотографией мира за 1980-1990 годы», — рассказали в музее. Выставка будет работать по 8 июля.

Юрий Иванов — белорусский фотограф, снимки которого стали классикой. Он родился в 1939 году в Симферополе, в Беларуси живет с 1956 года. Работал фотокорреспондентом в газетах «Знамя юности» и «Советская Белоруссия». В 1987 году вошел в 100 лучших фотографов мира. В 1991 году его снимок «Летучка на Минском тонкосуконном комбинате» признан лучшей фотографией мира за 10 лет. Юрий Иванов — единственный фотограф из Беларуси, ставший лауреатом престижной премии международного фотоконкурса World Press Photo в Гааге. Персональные выставки мастера проходили во многих странах Европы, Азии и Америки.