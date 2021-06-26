В Браславе спасатели нашли пенсионера, заблудившегося в лесу

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22 июня жительница Браславского района заявила в милицию о пропаже 64-летнего мужчины, которого не видела с 14 июня. Пенсионер имел инвалидность по зрению и проживал один. Милиционеры и работники МЧС принялись искать пропавшего.

25 июня в службу спасения поступило сообщение, что из лесного массива вблизи деревни Заверье слышны крики мужчины. Спустя некоторое время спасатели нашли заблудившегося пенсионера. Его тело было сильно искусано насекомыми. Пострадавший рассказал, что вышел за продуктами к автолавке и сбился с дороги. Спасённого госпитализировали.

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