В Бабиничах ребенок выпал из окна

Главное
Опубликовано

Ночная прогулка четырехлетней девочки по квартире едва не закончилось трагедией в Бабиничах. 20 июня ребенок выпал из окна второго этажа. О происшествии сообщил Следственный комитет.

Мама с дочкой приехали в гости к бабушке, проживающей в одном из многоквартирных домов в Бабиничах. Вечером все легли спать девочка. не спалось лишь маленькой девочке. Она решила погулять по комнате. Открытое окно привлекло внимание ребенка. Девочка залезла на подоконник, оперлась на москитную сетку, которая не выдержала веса ребенка. Таким образом, девочка выпала из окна и упала на газон.
С травмами девочка была доставлена в больницу. О состоянии здоровья ребенка не сообщается.Проводится проверка.

С началом лета наблюдается множество происшествий, повлекших за собой травмирование и гибель детей. Проблема особенно актуальна в выходные дни. Правоохранители призывают родителей и всех родственников быть особенно бдительными, не оставлять детей без присмотра. Рекомендуется обеспечить максимальные меры безопасности.

В Витебске из окна шестого этажа выпал полуторогодовалый ребенок

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook.

Раскрыта причина пожара на Лукомльской ГРЭС

В Бабиничах ребенок выпал из окна

Два человека погибли при столкновении микроавтобуса с лосем на трассе Витебск-Полоцк

В Орше произошли сразу 4 аварии на трансформаторных подстанциях. Энергосистема Витебской области разваливается на глазах

Бабиничи Витебская область происш Следственный комитет
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
В Браславе спасатели нашли пенсионера, заблудившегося в лесу
22 июня жительница Браславского района заявила в милицию
024
В Витебске покажут выставку работ легендарного Юрия Иванова
В Музее истории частного коллекционирования в Витебске
046
Раскрыта причина пожара на Лукомльской ГРЭС
Отключение электричества и водоснабжения вследствие
070
Продлить сертификат электронной цифровой подписи теперь можно удаленно
Продлить сертификат электронной цифровой подписи теперь
055
© 1906 - 2021 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)