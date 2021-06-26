Раскрыта причина пожара на Лукомльской ГРЭС

Пожар на Лукомльской ГРЭС. Фото: vk.com/ЧП и ДТП|Витебск
Власть
Опубликовано

Отключение электричества и водоснабжения вследствие аварии на Лукомльской ГРЭС в Витебской области произошло «из-за аномальной жары«. Об этом в среду, 23 июня, заявил первый заместитель генерального директора «Белэнерго» Владимир Бобров.

«В связи с периодом аномальных температур произошло разрушение трансформатора напряжения на одной из систем шин Лукомльской ГРЭС, что привело к отключению линий электропередачи 330 кВ и всего работающего оборудования ГРЭС, мощность которого на тот момент составляла 1400 МВт», — прокомментировал ситуацию Бобров в Telegram.

По его словам, для полного восстановления режима генерации на Лукомльской гидроэлектростанции ведутся операции по включению в сеть четырех энергоблоков с последующим включением в работу остальных энергоблоков станции. Кроме того, идут пусковые операции на двух турбогенераторах Минской ТЭЦ-4. Дополнительно в Брестской энергосистеме включены две газовые турбины суммарной мощностью 50 МВт.

Ранее «Витебский Курьер» сообщал, что на Лукомльской ГРЭС произошел пожар. По данным Минэнерго республики, из-за возгорания нарушилось электроснабжение населенных пунктов Могилевской и Витебской областей. Отмечается, что были обесточены подстанции «Орша», «Могилев», «Могилев–Северная», что привело к потере электроснабжения потребителей Оршанского и Могилевского энергоузлов.

Затем на странице Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь появилась информация о том, что пожар ликвидирован, никто не пострадал.

В Орше произошли сразу 4 аварии на трансформаторных подстанциях. Энергосистема Витебской области разваливается на глазах

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook.

Раскрыта причина пожара на Лукомльской ГРЭС

В Бабиничах ребенок выпал из окна

Два человека погибли при столкновении микроавтобуса с лосем на трассе Витебск-Полоцк

В Орше произошли сразу 4 аварии на трансформаторных подстанциях. Энергосистема Витебской области разваливается на глазах

гидроэлектростанция ГРЭС лукомль Лукомльская ГРЭС пожар
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
В Браславе спасатели нашли пенсионера, заблудившегося в лесу
22 июня жительница Браславского района заявила в милицию
024
В Витебске покажут выставку работ легендарного Юрия Иванова
В Музее истории частного коллекционирования в Витебске
046
В Бабиничах ребенок выпал из окна
Ночная прогулка четырехлетней девочки по квартире едва
043
Продлить сертификат электронной цифровой подписи теперь можно удаленно
Продлить сертификат электронной цифровой подписи теперь
055
© 1906 - 2021 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)