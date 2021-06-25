Продлить сертификат электронной цифровой подписи теперь можно удаленно

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Продлить сертификат электронной цифровой подписи теперь можно удаленно.

Сделать это позволяет новый онлайн-сервис на едином портале электронных услуг. Он создан специально для работников организаций (юридических лиц), которые пользуются электронной цифровой подписью, но срок действия сертификата ЭЦП у них скоро истекает.

Чтобы продлить сертификат действующей ЭЦП, требуется исключительно личное присутствие владельца сертификата (работника юрлица). Причем в регистрационный центр он должен приехать вместе с доверенностью от руководителя на получение сертификата ЭЦП. Новый сервис — это дистанционное решение вопроса. Чтобы издать сертификат ЭЦП удаленно, работник организации, срок действия сертификата ЭЦП которого скоро истекает, входит в личный кабинет на portal.gov.by, выбирает электронную услугу 6.0.01 «Дистанционное издание сертификата юридического лица с использованием действующего сертификата (Сотрудник)». Создав файл запроса, работник указывает срок действия нового сертификата (один или два года). Затем уведомляет руководителя своей организации, чтобы тот подтвердил запрос.

Руководитель в своем личном кабинете на portal.gov.by выбирает услугу 6.0.02 «Дистанционное издание сертификата юридического лица с использованием действующего сертификата (Руководитель)». Подтвердив запросы работников, которым необходимо издание сертификата ЭЦП, он оплачивает услугу. К слову, онлайн-сервис предусматривает дистанционную оплату (через Assist или ЕРИП, а также через клиент-банк с использованием сформированного при получении услуги счета-фактуры).

После того как система «увидит» оплату, сертификат ЭЦП издается в автоматическом режиме. Храниться он будет в облачном хранилище, ссылка для входа в которое, а также логин, пароль и инструкции придут пользователю в личный кабинет, на e-mail и в SMS-сообщении.

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