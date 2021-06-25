Двое малолетних грабителей ограбили магазин

Происшествия
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Утром 22 июня двое молодых людей напали на магазин одной из автозаправок в Орше. Ограбление происходило быстро. Они пригрозили работницам заправки и те закрылись в подсобке. В это время молодые люди забрали выручку из кассы, а один прихватил еще и несколько пачек сигарет. После того как грабители сбежали, женщины вылезли из своего тайника и нажали тревожную кнопку.

С помощью камер видеонаблюдения и кинологов парочку нашли довольно быстро. Но при задержании один из них сбежал в лес. Его поиски также не стали большой проблем. Через некоторое время его тоже задержали и именно у второго грабителя нашли украденные деньги, сигареты да еще и кухонный нож.

Грабители оказались очень молодыми: одному 16, второму 17 лет. Причем у более молодого уже была судимость за кражу. Оба они жители Толочинского района.

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