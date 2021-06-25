В Орше произошли сразу 4 аварии на трансформаторных подстанциях. Энергосистема Витебской области разваливается на глазах

В Орше вышли из строя 4 трансформаторные подстанции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

«В Орше 24 июня из-за сильной жары вышли из строя четыре трансформаторные подстанции. Без света остались 7 многоквартирных домов. К 21.20 электроснабжение восстановлено», — сообщили в министерстве.

Жители Орши сообщают, что на одной из подстанций произошел пожар, работала служба МЧС.

Как отметили в Минэнерго, в условиях аномальной жары нагрузка на систему энергоснабжения существенно возрастает. Однако, по неизвестной причине жара оказала столь сильное воздействие лишь на энергосистему города Орши. В других городах Беларуси, где также наблюдалась аномальная жара, подобных случаев не было.

Также следует отметить, что здания для подстанций строятся по однотипным проектам с учетом местных условий и величины нагрузки потребителей. Таким образом, можем предположить, что причиной аварий стали одна или несколько причин:

нарушены условия эксплуатации оборудования,

здания были построены с нарушениями либо без учета местных факторов,

другие причины.

Если информация о пожаре на одной из подстанций подтвердится, то это будет означать, что имеют место критические просчеты и нарушения пожарной безопасности энергетических объектов Орши.

Однако Министерство энергетики ничего не сообщает о реальных причинах аварий (они могут различаться на разных объектах). Чиновники по традиции списали все на жару. Однако от неблагоприятных погодных условий оборудование должно быть надежно защищено. Это ответственность непосредственно Министерства энергетики и государственного объединения «Белэнерго». Об аномальной жаре все должностные лица были предупреждены, однако, как показала практика, энергосистема Орши оказалась абсолютно непригодной для эксплуатации в таких условиях. Энергосистема Орши оказалась худшей в стране, следовательно, руководители, виновные в произошедшем, являются позором энергетической отрасли нашей страны. Но кто же они, эти загадочные вредители? Уйдут ли они с позором в отставку? Увы, ждать отставок не приходится. Чиновники от энергетики надежно приросли к своим теплым креслам.

Министерство энергетики по традиции попытается скрыть реальные причины аварий, чтобы не наказывать тех самых высокопоставленных виновников многочисленных аварий. Тем временем, энергосистема продолжает разрушаться. Ведь именно устранение реальных причин (а не только последствий!) аварий позволяет исправить и не повторять одни и те же ошибки в будущем. В данном случае, мы предполагаем, никакого уголовного расследования не произойдет. Виновники аварий не будут привлечены к ответственности. А если система не исправит свои ошибки, то их повторение неизбежно, это лишь вопрос времени.

Напомним, что в минувшую среду без электричества остались жители Витебской и Могилевской областей. Причиной стало ЧП на одной из самых крупных электростанций в Беларуси — Лукомльской ГРЭС, где загорелась одна из секций трансформаторной подстанции.