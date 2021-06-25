В двадцати районах Витебской области запрещено посещение лесов из-за аномальной жары

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В 20 из 23 районов Витебской области запрещено посещение лесов из-за повышенной пожарной опасности.

На сегодняшний день посещение лесов разрешено только в трех районах Витебской области: Браславский, Лепельский и Витебский. В остальных районах посещение ограничено.

С 24 июня введен запрет на посещение лесов в Поставском, Шарковщинском, Полоцком, Шумилинском и Сенненском районах, где наблюдается сложная пожароопасная обстановка.

Главная причина введения запрета на посещение лесов – это высокий класс пожарной опасности из-за жаркой погоды. В период запрета гражданам запрещено находится в лесных массивах, въезжать в них на транспортных средствах, за исключением транспортных средств юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, и органов, осуществляющих контроль. Об этом сообщили в МЧС Витебской области.

Там напомнили, что с начала 2021 года на территории области ликвидированы 110 возгораний травы и кустарников и 8 лесных пожаров на общей площади 7,37 га.

Актуальная карта запретов и ограничений на посещение лесов в районах Республики Беларусь приведена на сайте Министерства лесного хозяйства.

Нарушение требований по обеспечению пожарной безопасности в лесах или на торфяниках либо запрета на их посещение, не повлекшее причинения ущерба, – влечет наложение штрафа в размере до 12 базовых величин (статья 16.21 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях). Если нарушение повлечет уничтожение или повреждение леса либо торфяников, размер штрафа возрастает до 30 базовых величин.

В случае обнаружения лесного пожара сразу же сообщите о произошедшем в службу спасения по телефону 101 или 112.

В Витебской области с начала года произошло 19 лесных пожаров

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