Два человека погибли при столкновении микроавтобуса с лосем на трассе Витебск-Полоцк

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Дорожная авария в Шумилинском районе унесла жизнь двоих человек. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Днем 24 июня на семидесятом километре трассы Р-20 «Витебск-Полоцк-граница Латвии» 57-летний водитель микроавтобуса Volkswagen столкнулся с лосем, который внезапно вышел на проезжую часть. На момент ДТП в салоне автомобиля находилось семь человек.

В результате ДТП 25-ти и 26-летние пассажиры погибли. Водитель и 3 пассажира (двое мужчин 1990 года рождения и мужчина 1965 года рождения) получили травмы различной степени тяжести.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности гибель двух человек) Уголовного кодекса Беларуси.

В лесах Витебской области выросло количество лосей, оленей и косуль 

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Два человека погибли при столкновении микроавтобуса с лосем на трассе Витебск-Полоцк

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