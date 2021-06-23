В Витебске горел подвал. Мужчина получил ожоги

Вечером 22 июня произошел пожар в гараже на улице 5-я Крупская в Витебске.

Гараж расположен на частном подворье. 32-летний хозяин занимался сварочными работами, в результате чего попала окалина на банку с растворителем, произошла вспышка. Мужчина схватил огнетушитель и принялся самостоятельно тушить пламя. До приезда подразделений МЧС пожар был потушен. После осмотра врачами мужчину с ожогами 2-3 степени лица, рук и ног (15 % тела) был госпитализировали в медучреждение.

Причиной возгорания стало нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ.