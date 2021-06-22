На смену сгоревшим комбайнам «Гомсельмаш» придут другие. На войне как на войне

ОАО «Гомсельмаш» отправило аграриям Витебской и Минской областей свои комбайны. Речь о зерноуборочном комбайне GS2124.

В официальном сообщении агентства Белта говорится, что это «новинка», однако на сайте самого «Гомсельмаша» указано, что «впервые суперкомбайн ПАЛЕССЕ GS2124 работал на жатве в Барановичском районе Брестской области в фермерском хозяйстве «Фортуна»» еще в 2019 году, то есть два года назад. Кому верить?

Новый-старый комбайн, как заявляется, в некоторых случаях оснащается системой «точного земледелия«. Однако нет уверенности в том, что в хозяйствах Витебщины, где комбайны горят как свечи, смогут оценить по достоинству «невероятные» возможности «чуда техники» из Гомеля. К тому же, точное земледелие это не просто функция, которую комбайнер может включить нажатием на клавишу. Это целая наука, сложная система, основанная на дорогостоящих исследованиях и большом опыте практического использования современных технологий. Сами технологии точного земледелия уже давно не являются диковинкой в мире, однако аграрии Витебской области едва ли с ними сталкивались. Даже устаревшие советские подходы и методы не применяются в области должным образом. Так, колхозы в Витебской области сеют яровые без внесения минеральных удобрений. Колхозные власти жестко нарушают все стандарты заготовки силоса.