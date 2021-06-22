Витебский чиновник обеспокоен будущим своих детей и обвиняет страны Европы в «дестабилизации обстановки в Беларуси»

Сегодня идея международной изоляции и применения санкций в отношении государства в центре Европы выглядит абсурдно. Об этом заявил член «Совета Республики», начальник региональной дирекции по Витебской области государственного ОАО «Белагропромбанка» Олег Жингель.

Он не понимает почему цивилизованные страны не хотят сотрудничать со структурами режима и, как и прежде, финансировать их.

«Вместо развития взаимовыгодного сотрудничества целый ряд стран активно способствует дестабилизации обстановки в Беларуси. Принимаются ограничительные меры в различных сферах деятельности», — заявил сановник.

Он сокрушается из-за возможного отключения Беларуси от мировых финансовых систем. Как опытный чиновник-банкир он понимает, что это полный крах его надежд и потеря пресловутой «кормушки».

«Звучат призывы отключить беларуские госбанки от системы SWIFT и от платежных систем Visa и Mastercard, инвестфонды должны предъявить суверенные еврооблигации Беларуси к досрочному погашению, зарубежные компании должны прекратить любое сотрудничество с беларускими госпредприятиями. Для нашей страны это приведет к уменьшению объема внешних заимствований от европейских финансовых институтов для реализации инвестиционных проектов, снизится возможность технической модернизации производств, вероятно сократятся производительность труда и заработная плата работников. В итоге пострадают обычные беларусы, — сетует Жингель. — Вместе с тем санкции мешают и самим европейским странам: снижается товарооборот, отсутствует возможность продажи произведенного оборудования. Как итог — падение продаж на европейских предприятиях и заработной платы занятых там работников. В результате опять страдают обычные граждане».

Сановник заявляет, что защищает «страну и будущее наших детей«.

«Главная задача сегодня для нас — совместными усилиями защищать страну и будущее наших детей», — заявил Олег Жингель.

Здесь ключевое слово — «совместными». Без реальной поддержки широких слоев беларуского народа власти абсолютно беспомощны перед негативными сценариями, а народ больше не доверяет вождям и самозванцам, самопровозглашенным, самоизбранным, самоназначенным. В Европе и Севреной Америке им также нет никакого доверия. Они дескредитровали себя полностью.

Трудно сказать о чем думает бонза и верит ли он в собственные громогласные заявления. Безусловно, он сильно обеспокоен. Это очевидно. Однако, вероятно, его беспокоит будущее собственных детей. Все более туманное будущее… В России не предоставят место у «кормушки», потому что там есть свои дети сановников. А больше некуда и ехать с такой фамилией и репутацией.