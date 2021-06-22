Два кормоуборочных комбайна сгорели в Витебской области за два дня

17 июня пожар произошел в Лепельском районе. В 17:42 на ходу загорелся комбайн, работавший в поле у деревни Залучино Лепельского района.

52-летний механизатор тщетно пытался потушить машину 2010 года выпуска, принадлежащем ОАО «Лепельагросервис», при помощи огнетушителей. Потушить возникший пожар смогли только пожарные.

В результате пожара уничтожены моторный отсек, кабина и колеса.

18 июня 2021 г. в 17:50 поступило сообщение о пожаре кормоуборочного комбайна вблизи д. Петрути Поставского района. В результате пожара в комбайне повреждены моторный отсек, кабина, колеса. Причина пожара устанавливается.