В Витебской области за сутки утонули двое взрослых и один ребёнок

За прошедшие сутки на водоемах Витебской области утонуло три человека. Об этом сообщили в УМЧС по Витебской области.

На акватории озера Янковское Докшицкого района утонул 46-летний мужчина. Спасатели нашли тело погибшего в 20-ти метрах от береговой линии.

В этот же день в Селютском водохранилище, расположенном на территории Витебска, утонул 49-летний мужчина. Работники МЧС обнаружили труп на глубине 1,5 метров в 50-ти метрах от берега.

Ещё одна трагедия произошла в Ушачском района. 12-летний мальчик купался в озере Большое Уклейно вместе с другом. Ребёнок отплыл от берега на 3 метра и через некоторое время ушел под воду. Мальчик погиб.