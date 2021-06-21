В Витебске с начала года произошло более 80 пожаров

По данным на 14 июня с начала года на территории Витебска произошло 80 пожаров, на которых погибло 6 человек (за аналогичный период прошлого года было зафиксировано 76 пожаров), сообщили в городском отделе по ЧС. Только в период с 7 по 14 июня зарегистрировано 5 пожаров, на одном из которых спасен человек.

Так, 7 июня квартира дома по улице Зеньковой, где проживает 65-летняя пенсионерка, злоупотребляющая спиртными напитками, горела, предположительно, по причине неосторожного обращения с огнем при курении.

По той же причине 12 июня в доме по улице 11-й Городокской едва не погибла в огне одиноко проживающая 62-летняя пенсионерка. Дом и имущество сильно пострадали.

В этот же день неосторожное обращение с огнем собственника двухквартирного частного дома по 9-й Полоцкой стало причиной пожара, в результате которого 61-летний неработающий, злоупотребляющий спиртным мужчина получил травму.

Причиной крупного пожара частного дома по улице Некрасова 9 июня предположительно стало нарушение хозяином противопожарных требований при проведении огневых работ.

В связи с ростом числа пожаров, в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и гибели на них людей при горисполкоме создана комиссия по предупреждению гибели людей от внешних причин, в том числе при ЧС, под председательством заместителя председателя горисполкома Виктора Глушина. По решению районных администраций в городе активизировали работу смотровые комиссии, которые еженедельно посещают квартиры и частные домовладения людей, находящихся в группе риска.

В составе комиссий – работники МЧС, территориальных служб соцзащиты населения, Госэнергогазнадзора, Витебскгаза, милиции, ЖКХ, здравоохранения и других субъектов профилактики, пишут «Витьбичи». Они (каждый по своему направлению) оценивают условия безопасного проживания, инструктируют людей. Спасатели, к примеру, проверяют исправность печного отопления, наличие извещателей, Госэнергогазнадзор – электрооборудование и проводку. За 5 месяцев года обследовано 3312 домов и квартир.

– Комиссии выявили 274 факта, представляющих опасность для жизнедеятельности горожан, – это неисправность электропроводки (31) и отопительных приборов (26), нарушение правил эксплуатации газоиспользующего оборудования (183), неудовлетворительное санитарное состояние жилья и придомовой территории (34). Среди собственников – одиноко проживающие пенсионеры, малообеспеченные семьи, лица, злоупотребляющие спиртным. Члены комиссий направили более тысячи писем их родным и близким, в которых сообщили о том, что они нуждаются в помощи, – рассказал заместитель начальника Витебского ГОЧС Сергей Ловейкин. – Жители иногда пугаются и не впускают в дом смотровые комиссии, ссылаясь на пандемию. На этот счет можно не беспокоиться: все члены комиссии соблюдают меры профилактики, имеют средства индивидуальной защиты.