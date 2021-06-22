Исследователь Владимир Иванов написал новую книгу о событиях июля 1941 года в Витебске

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22 июня — дата с которой у каждого бывшего советского человека ассоциируется большое горе. Это день начала Великой Отечественной Войны.

В БССР война пришла гораздо раньше — 1 сентября 1939 года немецкие и советские войска начали раздел Польши. Итогом которого стало вхождение части Западной Беларуси в состав БССР.

В начале июля 1941 года советские войска отступали из Витебской области. По приказу Сталина город подлежал сожжению, а каждый оставшийся по тому же приказу объявлялся предателем.

Отступающие войска подожгли город. Из-за жары и ветра большая часть города сгорела.

Известный витебский исследователь Владимир Иванов написал новую книгу об ужасных событиях этого времени. Предлагаем Вам эксклюзивный материал. Книга пока издана в нескольких экземплярах за собственный счет Владимира Алексеевича.

«Мне очень тяжело даются подобные темы. Здесь боль и горе. Эту книгу я закончил к Дню Победы. Ещё не отдал в областную библиотеку. Могут и не взять. Эта тема резкая и «очернительская». Известный историк репрессий Игорь Кузнецов, который защитил кандидатскую диссертацию, а теперь преподает международное право в Минском ВУЗе, прочитал книгу. Его отзыв был: «Прочитал с интересом. Книга заслуживает высокой оценки». Он пожелал мне новых творческих успехов». Иванов В.А.

Книга Владимира Иванова о событиях июля 1941 года в Витебске 

Лекция Виктора Борисенкова «Витебск времен оккупации»

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