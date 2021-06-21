Горело еще одно общежитие в Витебской области. Эвакуировано около 100 человека

19 июня в 2:05 в центр оперативного управления Витебска поступило сообщение о сработке пожарной сигнализации в здании общежития КУП «Жилищно-ремонтно эксплуатационного объединения» по ул. Блохина в городе Новополоцке. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

К месту сообщения по второму номеру вызова незамедлительно были направлены подразделения МЧС, более 10 единиц аварийно-спасательной техники региона.

– Была глубокая ночь, я еще не спал и читал новости в интернете, когда услышал звук сработавшей пожарной сигнализации, – вспоминает Максим Боровицкий, начальник смены пожарной аварийно-спасательной части №2 Новополоцкого городского отдела по ЧС, который проживает в этом общежитии.

– Живу я на 11-ом этаже, сработавшая сигнализация меня особо не беспокоила, я подумал, возможно – ложная сработка, но, тем не менее, решил пройтись по этажам, убедиться, что все в порядке. Осмотрев свой этаж, я ничего подозрительного не заметил. На десятом этаже, в конце коридора, в воздухе почувствовался запах гари, здесь же я встретил женщину, которая и сказала мне, что в окне виднеется дым. Выглянув в окно, я увидел, что дым идёт из окна комнаты приблизительно с пятого- шестого этажа. Я сразу побежал вниз, угадал. На пятом этаже уже был дым. Подбежав к комнате, из которой шло задымление, я открыл дверь, она была не заперта. В лицо ударил горячий воздух и дым. Я зашел внутрь и начал обследовать помещение. В самой комнате уже был огонь, зайти туда я не смог. Я вышел обратно в общий коридор и позвонил на центр оперативного управления, чтобы подтвердить информацию о пожаре. В это время я вернулся обратно внутрь, дверь в туалет была приоткрыта. Открыв ее полностью, на полу я увидел мужчину, он был без сознания. Я вытянул его в общий коридор и закрыл дверь в комнату. В это время начали выходить жильцы, двоим мужчинам я сказал, чтобы они вынесли спасенного в лестничную клетку, а сам начал стучать в двери всех комнат, и говорить, чтобы люди выходили на улицу.

Оповестив всех, я пошел к выходу, но одна жительница сказала, что в гостях у спасенного может быть женщина. В это время я уже увидел спасателей, включавшихся в аппараты на сжатом воздухе. Своим коллегам, мастеру-спасателю Николаю Петухову и начальнику дежурной смены Виктору Тарасову, я передал информацию о возможной еще одной пострадавшей и вышел на улицу.

Горящую комнату повторно обследовали спасатели, но никого не обнаружили. Всего из здания общежития работниками МЧС было эвакуировано 92 человека, из них 14 детей.

Как стало известно позже, Максим Бровицкий спас пенсионера, 1957 года рождения, который проживал один и, как говорят соседи, любил злоупотребить алкоголем. С диагнозом «отравление продуктами горения и ожог верхних конечностей» его госпитализировали в больницу прибывшие к месту пожара медики.

В результате пожара в комнате уничтожено имущество, закопчены стены, потолок.

По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается. Рассматривается версия – неосторожное обращение с огнем хозяина комнаты при курении.