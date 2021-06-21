Температурный рекорд побит в Витебске

20 июня в Витебске был побит суточный рекорд максимальной температура.

В 15:00 столбик термометра на городской метеостанции поднялся до отметки +30,4 °C. Максимальная же температура днем 20 июня составила +30,6 °C, а это на 0,6 °C больше предыдущего рекорда этого дня, установленного в 2019 году, пишет издание «ННВ».

Атмосферный воздух продолжает прогреваться и, вероятно, его температура в течение ближайших часов повысится. Превысит ли она при этом абсолютны рекорд максимума температуры для июня, который составляет +33,2 °C, можно будет узнать только вечером.

Жаркая погода в Витебске и по всей Беларуси установилась с середины июня: 15 числа температура превысила +25 °C, 17-го — достигла+27 °C, а 19-го — +28,9 °C.