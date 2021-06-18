26 июня в Витебске пройдет слет коллекционеров

Жизнь
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ГУ «Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо города Витебска «Двина» проводит юбилейный слет коллекционеров 26 июня с 12.00 до 17.00.

Монеты, банкноты и боны, значки, почтовые марки, старые открытки, календарики, оловянные солдатики, миниатюрные книжечки и многое другое можно будет увидеть в этот день на столах коллекционеров. И подбор экспонатов, особенно богатый. Это юбилейный показ – Витебскому клубу коллекционеров «Спадчына» 55 лет! Возраст солидный, но корни увлечения уходят далеко вглубь веков. Правда, тогда это было страстью людей богатых сословий, а сегодня коллекционных романтиков миллионы.

Каждый ребенок получит подарок – значок, открытку, монету, календарик. Это может стать первым экспонатом их будущей коллекции.

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