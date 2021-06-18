В Витебске горело общежитие. Было эвакуировано 108 человек

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В Витебске произошел пожар в общежитии.

Инцидент произошел 18 июня в 00:58 по улице Гражданская. Сотрудникам МЧС поступило сообщение о возгорании в общежитии № 2 ОАО «ВЗРД Монолит». По прибытии к месту спасатели наблюдали задымление на первом этаже девятиэтажки. Было установлено, что произошло возгорание в бытовом помещении. Пожар был ликвидирован в течение нескольких минут.

В общежитии сработала установленная система пожарной сигнализации со звуковым, речевым и световым оповещением.

Сотрудники МЧС эвакуировали из здания 108 человек, в том числе 20 детей. Пострадавших нет. В результате инцидента огнем были уничтожены шкаф, имущество, закопчены стены и потолок.

По факту возгорания проводится проверка. Причина пожара устанавливается.

За прошедшие сутки в Витебской области произошло 4 пожара

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В Витебске горело общежитие. Было эвакуировано 108 человек

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