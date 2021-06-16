В Витебске появятся улицы Жореса Алферова и Михаила Савицкого

21 мая 2021 г. Витебским областным Советом депутатов принято решение № 296 о присвоении наименований (на белорусском и русском языках) проектируемым элементам улично-дорожной сети жилого района «Черемушки» в городе Витебске.

Таким образом, в Витебске появятся улицы: Жоре́са Алфё́рова (Жарэ́са Алфё́рава) и Михаи́ла Сави́цкого (Міхаі́ла Саві́цкага). Кроме того, в Витебске появятся улица провластной газеты «Витьбичи».

Жорес Иванович Алферов (1930-2019) — уроженец Витебска, физик, лауреат Нобелевской премии по физике (премия 2000 года за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов). Вице-президент РАН с 1991 до 2017 года. Председатель Президиума Санкт-Петербургского научного центра РАН.

Михаил Андреевич Савицкий (1922-2010) — уроженец деревне Звенячи (ныне Толочинского района Витебской области, живописец, академик Академии художеств СССР, Российской Академии художеств, Герой Беларуси, народный художник СССР, народный художник БССР (1972). Участник Великой Отечественной войны, узник концлагерей Бухенвальд, Дахау, Дора. Автор широко известных живописных произведений, посвященных героической партизанской борьбе против гитлеровских захватчиков «Партизаны», «Партизанская мадонна», а также цикла из 16 картин «Цифры на сердце» и триптиха «Агрессия» (1984), проникнутых антифашистским пафосом и публицистичностью.