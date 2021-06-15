В Беларуси сегодня подоржало автомобильное топливо

Топливо бензин
Авто
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В Беларуси с 15 июня подорожало автомобильное топливо. В предыдущий раз топливо в Беларуси дорожало неделю назад, 8 июня.

«С 15 июня 2021 года розничные цены на моторное топливо на АЗС изменяются и составят: на АИ-92-К5-Евро – Br1,87, АИ-95-К5-Евро – Br1,97, АИ-98-К5-Евро – Br2,19, ДТ – Br1,97», — говорится в сообщении на сайте концерна «Белнефтехим» в понедельник.

Там также отмечено, что «Белнефтехим» продолжает реализацию ценовой стратегии по повышению цен на нефтепродукты.

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В Беларуси сегодня подоржало автомобильное топливо

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