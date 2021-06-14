17-летний ребенок сел за руль и устроил ДТП в Глубокском районе, он в больнице

ДТП
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С наступлением лета традиционно возрастает количество ДТП с участием детей. Так, 13 июня в Глубокском районе пострадал 17-летний ребенок, который сел за руль, но не справился с управлением.

Авария произошла около 5 часов утра на 44 км трассы «Полоцк-Глубокое-граница Литвы» несовершеннолетний водитель Ford на закруглении дороги не справился с управлением и съехал в кювет. Молодой человек госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка.

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