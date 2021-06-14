В Витебске будут сжигать мусор в котельной. Грядет экологическая катастрофа?

Одну из котельных Витебска собираются переоборудовать для работы на топливе, полученного из мусора. В нем собираются сжигать отходы не только из областного центра, но также Полоцка и Орши.
ОАО «Витязь» объявил тендер по изготовлению предпроектной документации на реконструкцию котельной «Южная» для обеспечения возможности работы на пре-RDF-топливе.
RDF расшифровывается как Refuse Derived Fuel – топливо, которое состоит из оставшихся после сортировки мусора отходов. Пре-RDF-топливо – остатки в составе ТКО после извлечения мелкой фракции размером до 80 миллиметров в виде органики и негорючих составляющих, а также извлечения основных видов вторичных материальных ресурсов, представляющих наибольшую ценность с точки зрения их дальнейшей реализации, пишут «ННВ». Из этих остатков изготавливается собственно RDF-топливо путем прессования их в пеллеты или брикеты.
В техническом задании на разработку предпроектной документации почему-то речь идет о пре-RDF-топливе — то есть еще не спрессованном в гранулы или брикеты.
Согласно этому документу, такое топливо будет образовываться после сортировки бытовых отходов в объеме 55 000 тонн в год на Витебском мусороперерабатывающем заводе (планируется ввод в эксплуатацию во II квартале 2021 года), Оршанском мусороперерабатывающем заводе в объеме 30 000 тонн в год (ввод в эксплуатацию IV квартал 2022 года) и Полоцком мусороперерабатывающем заводе в объеме также 30 000 тонн в год. Таким образом, всего в Витебске за год собираются сжигать 115 000 тонн топлива из мусора.
Рассматриваются два варианта использования подобного топлива: в первом случае пре-RDF-топливо будет сжигаться равномерно, примерно по 315 тонн в сутки, а во втором — в межотопительный сезон по 95-180 тонн в сутки и 455-535 тонн в стуки в отопительный сезон.
Полученную энергию планируют оптово продавать в тепловые сети РУП «Витебскэнерго». Кроме того, при использовании паровых котлоагрегатов будет использоваться электрогенерирующее оборудование, обеспечивающее электрической энергией потребности существующей котельной «Южная» и нового предприятия.
При разработке предпроектной документации должны провести оценку экономической целесообразности использования такого топлива, воздействие на окружающую среду из-за его сжигания, а также мероприятия по предотвращению такого воздействия.
Действительно, чем же грозит сжигание гранул или брикетов, полученных из остатков мусора? Дело в том, что в в него могут попасть опасные вещества, например из элементов питания или ртутьсодержащих ламп освещения. В обычные мусорные контейнеры такие отходы выбрасывать нельзя, но кто гарантирует, что их там не окажется? То же касается лекарств и других химических веществ, остатков различной пластмассы и т.п.
Отметим, что согласно розе ветров, в Витебске в основном дует южный ветер (18%) и юго-западный (17%). Т.е. треть всего времени дым с этой котельной несет в сторону города.
В Европе подобное топливо используется достаточно давно. Однако, там RDF-топливо сжигается на промышленных предприятия, где техпроцесс обеспечивает высокую температуру горения в печах. В результате количество вредных веществ, выбрасываемых в воздух снижается, что не произойдет при сжигании таких гранул в топках обычной котельной.
На разработку предпроектной документации отводится три месяца. Ориентировочная стоимость этих работ составляет 250 000 рублей. Эти средства получены от ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов».
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