В Витебской области заготовку силоса начали только в 5 районах из 21 — КГК

Сельское хозяйство
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Комитетом госконтроля Витебской области установлены факты провала планов по заготовке травяных кормов.

В текущем году области доведены планы по заготовке травяных кормов – не менее 28 центнеров кормовых единиц в расчете на одну условную голову. Однако к заготовке кормов приступили только в 5 из 21 районов, сообщили в пресс-службе КГК. То есть только 23,8% районов области приступили к заготовке кормов. Таким образом, более 75% районов даже не приступили к заготовке кормов.

В частности, на 8 июня 2021 к заготовке сена из многолетних трав I укоса в области не приступили сельскохозяйственные организации Городокского района; сенажа – Браславского, Лепельского, Миорского районов.

Отмечена очень низкая готовность кормоуборочной техники к началу уборки трав – на уровне 70%, при том, что ее готовность к середине мая должна была составлять не менее 95% в соответствии с установленными требованиями, отметили в КГК.

В отдельных районах готовность техники составляла чуть более половины от ее наличия, а готовность хранилищ для закладки сенажа и силоса – на уровне 50%. Кроме того, в ряде сельхозорганизаций не в полном объеме были закуплены расходные материалы для заготовки кормов (сеновязальный шпагат, полиэтиленовая пленка, стрейч-пленка, консервант).

По всем выявленным недостаткам Комитетом области внесены предложения субъектам хозяйствования по исправлению ситуации и принятию мер реагирования.

В текущем году контрольные мероприятия по заготовке кормов будут усилены в части закладки качественных кормов по прогрессивным технологиям.

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В Витебской области заготовку силоса начали только в 5 районах из 21 — КГК

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