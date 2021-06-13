Страны «Большой семерки» призвали беларуские власти провести свободные и честные выборы

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Страны G7 приняли совместное заявление, в котором, содержится призыв к властям Беларуси провести свободные и честные выборы.

Напомним, что 6 ноября 2020 года Лукашенко обещал провести новые выборы, однако этого не произошло.

Лидеры G7 предлагают режиму «сменить курс» и провести новые «свободные и честные выборы». Демократические лидеры предлагают Лукашенко вступить в «содержательный диалог со всеми частями общества».

Государства G7 обеспокоены развитием ситуации в Беларуси и договорились о совместном сотрудничестве по беларуской проблематике. В настоящее время обсуждается введение санкций с привлечением ответственных к посадке самолета авиакомпании Ryanair. Западные лидеры остро ставят вопрос о необходимости поддержки беларуского общества в сфере прав человека и свободы СМИ.

«Мы будем работать сообща, чтобы привлечь к ответственности лиц, причастных к этому, в том числе посредством санкций, а также продолжим поддерживать гражданское общество, независимые СМИ и права человека в Беларуси», — говорится в коммюнике по итогам саммита «Большой семерки».

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Страны «Большой семерки» призвали беларуские власти провести свободные и честные выборы

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