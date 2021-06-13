В Витебске из окна шестого этажа выпал полуторогодовалый ребенок

Происшествия
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В Витебске вечером 11 июня ребенок выпал из окна шестого этажа. Его госпитализировали с травмами, сообщили в СК.

В Витебске из окна шестого этажа выпал полуторогодовалый ребенок

По данным следствия, мальчик играл со своими братьями в квартире, затем он поднялся на подоконник, открыл незапертую створку окна и оперся на москитную сетку. Крепления сетки не выдержали, ребенок упал. В это время мама отлучилась в другую комнату, а, вернувшись, увидела сына на асфальте. Малыш с травмами госпитализирован.

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В Витебске из окна шестого этажа выпал полуторогодовалый ребенок

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