Мужчина пострадал при пожаре частного дома в Витебске

В Витебске при пожаре дома пострадал мужчина, сообщили «Витебскому Курьеру» в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре по ул. 9-я Полоцкая поступило в службу спасения 12 июня в 15.35.

По прибытии к месту вызова наблюдалось горение внутри частного дома. Хозяин, 1960 года рождения, на момент возникновения пожара находился в доме и покинул его самостоятельно.

«После осмотра бригадой скорой медицинской помощи он госпитализирован с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения и алкогольное опьянение», — сообщили в МЧС.

Работники МЧС ликвидировали пожар в течение нескольких минут. В результате пожара огнем повреждены стены, потолочное перекрытие и имущество.

По данному факту проводится проверка. Рассматриваемая версия возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем.