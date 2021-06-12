Президент Чехии Милош Земан предложил Светлане Тихановской открыть представительство в Праге

Светлана Тихановская. Скриншот видео.
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Президент Чехии Милош Земан на встрече с лидером Беларуси Светланой Тихановской предложил ей открыть представительство Беларуси в Праге.

«Это была дружеская встреча. Я ей предложил, чтобы беларуская оппозиция открыла офис в Праге. Это, наверное, было бы хорошо», — сказал Земан.

Тихановская находится в Чехии с визитом, который продлится с 6 по 10 июня.

Ранее спикер верхней палаты Милош Выстрчил заявил, что в Сенате парламента Чехии принимают в качестве лидера государства.

В Беларуси 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, получивший 80,10% голосов. Однако оглашение столь неправдоподобных данных вызвало массовые народные протесты.

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