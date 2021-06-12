Витебского активиста Бориса Хамайду выпустили из СИЗО. Он отсидел 8 суток

Борис Хамайда в зале суда. Фото vitebskspring.org
Власть
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Старейший витебский оппозиционный активист Борис Хамайда вышел на свободу после восьми дней административного ареста.

Напомним, что 3 июня Борис Хамайда был в очередной раз задержан силовиками возле «Синего дома» и доставлен в Железнодорожный РОВД. После суда активист был помещен в СИЗО. Суд постановил посадить пожилого мужчину на 8 суток за «организацию одиночного пикета«.

Напомним, что в предыдущий раз Хамайду задерживали 27 мая. Как обычно он распространял беларускую литературу и независимую прессу.

Для того, чтобы близкие люди не могли встретить Бориса Хамайду возле изолятора, «сотрудники» отвезли известного витеблянина в центр города, где и высадили.

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