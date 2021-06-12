Глава администрации Лукашенко Виктор Шейман подал в отставку. Его считают создателем карательных «эскадронов смерти»

Управляющий делами Александра Лукашенко Виктор Шейман подал в отставку, сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы Лукашенко «Пул первого».

«Далеко не уходи. Видишь, какая ситуация вокруг Беларуси. Не дай бог нам с тобой еще взять автомат в руки и защищать страну. Ситуация непростая», — сказал Шейману на прощание Лукашенко.

Он не уточнил с кем планирует сражаться. Очевидно, что на руках у беларусов нет стрелкового и другого боевого оружия. Единственной вооруженной силой, угрожающей независимости Беларуси является Россия, которая планирует осуществить аннексию страны и уничтожение беларуского государства.

Отметим, что 63-летний Виктор Шейман — ветеран войны в Афганистане. Он был депутатом Верховного совета Беларуси с момента провозглашения независимости, с 1991 года, а с 1994 года стал одним из ближайших соратников Лукашенко: он состоял в Совбезе страны (и возглавлял его), был генпрокурором, а также сменил бесследно исчезнувшего оппонента Лукашенко Юрия Захаренко на посту главы МВД Беларуси после отставки последнего.

В 2012 году Евросоюз ввел против Шеймана санкции с формулировкой «ответственен за нерасследованные исчезновения [главы МВД] Юрия Захаренко, [председателя ЦИК] Виктора Гончара, [бизнесмена] Анатолия Красовского и [журналиста] Дмитрия Завадского в 1999-2000 годах». Все эти люди, предположительно, были похищены и убиты по личному приказу президента Беларусь.

СМИ связывают имя Шеймана с организацией этих политических убийств. Один из бойцов так называемого «эскадрона смерти» также подтвердил в интервью Deutsche Welle связь Шеймана с внесудебными казнями.

О причастности Шеймана к убийствам людей заявлял и сам Лукашенко.

Александр Лукашенко в ходе переговоров с Владимиром Путиным 28 мая в Сочи заявил, что в Беларуси «идет попытка раскачать ситуацию до уровня августа прошлого года», когда в стране были массовые протесты против результатов президентских выборов. Также Лукашенко сообщил, что захватил на встречу с Путиным чемодан с документами, чтобы показать, что на самом деле происходит сейчас в стране. Отметим, что у Путина наверняка имеются более достоверные источники информации, чем одиозный политик с явными сбоями…

26 мая беларуский лидер Светлана Тихановская объявила о начале новой фазы давления на власть.

Оппозиция назвала действия Лукашенко и других представителей власти страны «государственным терроризмом». Такого же мнения придерживаются и европейские лидеры. Тихановская и ее соратники заявили, что из-за безумных действий режима Беларусь превратилась в «черное пятно» на мировой карте. А Лукашенко, по их словам, «взял в заложники целую страну». Оппозиционеры уверяют, что «режим Лукашенко» оказался на грани тотальной изоляции, а другие страны «уже действуют», чтобы помочь беларусам и спасти их от агрессивного режима.

«Мы должны действовать — окно возможностей открыто. Ждать больше нечего — террор нужно остановить раз и навсегда», — говорится в сообщении.

Массовые акции протеста начались в Беларуси в августе 2020 года — сразу после выборов президента республики. По данным властей, на выборах победил Александр Лукашенко. По данным ЦИК, за него проголосовало более 80% избирателей. Однако сторонники оппозиции утверждают, что выборы выиграла Светлана Тихановская. На многих участках она набрала большинство голосов (до 70% голосов избирателей). Во время выборов были зафиксированы массовые нарушения по всей стране. Чтобы замести следы и избежать огласки реальных данных голосования, власти пошли на беспрецедентное преступление — сожгли все протоколы избирательных комиссий. После выборов Тихановскую заставили покинуть страну, власти Литвы представили политику убежище и защиту.

За первую неделю массовых протестов милиция и спецслужбы Беларуси задержали около 8 тыс человек. Всего более 35 тыс человек были задержаны. Многие были жестоко избиты и подверглись пыткам. Многочисленные факты пыток признала ООН. Участников митингов избивали, против них применяли светошумовые гранаты, слезоточивый газ и водометы. Силовики убили нескольких демонстрантов. Десятки людей пропали без вести. Есть многочисленные свидетельства издевательств над задержанными в СИЗО.