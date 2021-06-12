Глава администрации Лукашенко Виктор Шейман подал в отставку. Его считают создателем карательных «эскадронов смерти»

Виктор Шейман. Фото: БелТА
Главное
Опубликовано

Управляющий делами Александра Лукашенко Виктор Шейман подал в отставку, сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы Лукашенко «Пул первого».

«Далеко не уходи. Видишь, какая ситуация вокруг Беларуси. Не дай бог нам с тобой еще взять автомат в руки и защищать страну. Ситуация непростая», — сказал Шейману на прощание Лукашенко.

Он не уточнил с кем планирует сражаться. Очевидно, что на руках у беларусов нет стрелкового и другого боевого оружия. Единственной вооруженной силой, угрожающей независимости Беларуси является Россия, которая планирует осуществить аннексию страны и уничтожение беларуского государства.

Отметим, что 63-летний Виктор Шейман — ветеран войны в Афганистане. Он был депутатом Верховного совета Беларуси с момента провозглашения независимости, с 1991 года, а с 1994 года стал одним из ближайших соратников Лукашенко: он состоял в Совбезе страны (и возглавлял его), был генпрокурором, а также сменил бесследно исчезнувшего оппонента Лукашенко Юрия Захаренко на посту главы МВД Беларуси после отставки последнего.

В 2012 году Евросоюз ввел против Шеймана санкции с формулировкой «ответственен за нерасследованные исчезновения [главы МВД] Юрия Захаренко, [председателя ЦИК] Виктора Гончара, [бизнесмена] Анатолия Красовского и [журналиста] Дмитрия Завадского в 1999-2000 годах». Все эти люди, предположительно, были похищены и убиты по личному приказу президента Беларусь.

СМИ связывают имя Шеймана с организацией этих политических убийств. Один из бойцов так называемого «эскадрона смерти» также подтвердил в интервью Deutsche Welle связь Шеймана с внесудебными казнями.

О причастности Шеймана к убийствам людей заявлял и сам Лукашенко.

Лукашенко: Шейман и еще пару человек с пистолетами ходили и ездили, уничтожая подонков

Александр Лукашенко в ходе переговоров с Владимиром Путиным 28 мая в Сочи заявил, что в Беларуси «идет попытка раскачать ситуацию до уровня августа прошлого года», когда в стране были массовые протесты против результатов президентских выборов. Также Лукашенко сообщил, что захватил на встречу с Путиным чемодан с документами, чтобы показать, что на самом деле происходит сейчас в стране. Отметим, что у Путина наверняка имеются более достоверные источники информации, чем одиозный политик с явными сбоями…

26 мая беларуский лидер Светлана Тихановская объявила о начале новой фазы давления на власть.

Оппозиция назвала действия Лукашенко и других представителей власти страны «государственным терроризмом». Такого же мнения придерживаются и европейские лидеры. Тихановская и ее соратники заявили, что из-за безумных действий режима Беларусь превратилась в «черное пятно» на мировой карте. А Лукашенко, по их словам, «взял в заложники целую страну». Оппозиционеры уверяют, что «режим Лукашенко» оказался на грани тотальной изоляции, а другие страны «уже действуют», чтобы помочь беларусам и спасти их от агрессивного режима.

«Мы должны действовать — окно возможностей открыто. Ждать больше нечего — террор нужно остановить раз и навсегда», — говорится в сообщении.

Массовые акции протеста начались в Беларуси в августе 2020 года — сразу после выборов президента республики. По данным властей, на выборах победил Александр Лукашенко. По данным ЦИК, за него проголосовало более 80% избирателей. Однако сторонники оппозиции утверждают, что выборы выиграла Светлана Тихановская. На многих участках она набрала большинство голосов (до 70% голосов избирателей). Во время выборов были зафиксированы массовые нарушения по всей стране. Чтобы замести следы и избежать огласки реальных данных голосования, власти пошли на беспрецедентное преступление — сожгли все протоколы избирательных комиссий. После выборов Тихановскую заставили покинуть страну, власти Литвы представили политику убежище и защиту.

За первую неделю массовых протестов милиция и спецслужбы Беларуси задержали около 8 тыс человек. Всего более 35 тыс человек были задержаны. Многие были жестоко избиты и подверглись пыткам. Многочисленные факты пыток признала ООН. Участников митингов избивали, против них применяли светошумовые гранаты, слезоточивый газ и водометы. Силовики убили нескольких демонстрантов. Десятки людей пропали без вести. Есть многочисленные свидетельства издевательств над задержанными в СИЗО.

Глава администрации Лукашенко Виктор Шейман подал в отставку. Его считают создателем карательных «эскадронов смерти»

Президент Чехии Милош Земан предложил Светлане Тихановской открыть представительство в Праге

В Витебске из высотки выпала женщина

Стало известно, где будет проходить централизованное тестирование в Витебской области

В Витебске откроется выставка о старообрядчестве в Беларуси

В Витебской области свыше 11 тыс человек стали донорами крови в 2020 году

10 народных примет о крещении ребенка

Александр Лукашенко Виктор Шейман государственный терроризм политические убийства убийства эскадроны смерти Юрий Захаренко
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Президент Чехии Милош Земан предложил Светлане Тихановской открыть представительство в Праге
Президент Чехии Милош Земан на встрече с лидером Беларуси
024
Витебского активиста Бориса Хамайду выпустили из СИЗО. Он отсидел 8 суток
Старейший витебский оппозиционный активист Борис Хамайда
026
Светлана Тихановская провела переговоры с руководством Германии
Лидер Беларуси Светлана Тихановская встретилась с руководством Германии.
079
В Витебске откроется выставка о старообрядчестве в Беларуси
«По старым канонам» — так называется выставка
050
© 1906 - 2021 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)