Стало известно, где будет проходить централизованное тестирование в Витебской области

В этом году в Витебской области будут работать, как и в прошлом году, 4 пункта тестирования абитуриентов: на базе Витебского государственного университета, Витебского государственного технологического университета, Полоцкого государственного университета и Оршанского государственного механико-экономического колледжа.

Регистрация абитуриентов для участия в централизованном тестировании завершилась 1 июня 2021 г. Для участия в тестировании в регионе зарегистрировались 21 219 абитуриентов, это меньше, чем в 2020 году почти на 1 тыс человек (2020 год – 22153).

Распоряжением председателя комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего специального образования в 2021 году от 27.05.2021 № 6 утвержден состав Витебской областной комиссии по контролю из 8 человек. Витебскую областную комиссию в 2021 году возглавит Годяцкий В.В., председатель Комитета государственного контроля Витебской области.

В текущем году тестирование проводится с 16 июня по 8 июля по 11 предметам: белорусскому, русскому и иностранным (английскому, немецкому, испанскому, французскому, китайскому) языкам, математике, физике, химии, биологии, истории Беларуси, всемирной истории, обществоведению, географии). Наиболее многочисленными по количеству участников будут вступительные испытания по русскому и иностранным языкам и математике.

14, 16 и 18 июля определены как резервные дни для участия в тестировании (при наличии уважительной причины неявки). Регистрация абитуриентов для прохождения централизованного тестирования в резервные дни – с 2 июля по 9 июля в Витебском государственном технологическом университете, который с 2020 года определен пунктом проведения централизованного тестирования в резервные дни в Витебской области.

Начало тестирования по всем предметам – 11:00 часов.

Допуск абитуриента в пункт проведения тестирования производится только по пропуску и паспорту. По иным документам (копия паспорта, водительское, служебное удостоверение и др.) абитуриенты в пункт тестирования не допускаются.

В целях осуществления контроля за проведением централизованного тестирования Комитетом государственного контроля области и Витебским облисполкомом созданы соответствующие комиссии по контролю в пунктах тестирования, куда дополнительно привлечено более 285 человек, представители местных исполнительных и распорядительных органов, работники учреждений образования.

Комитетом госконтроля Витебской области 11.06.2021 проведено общее собрание комиссии по контролю за организацией и проведением централизованного тестирования по вопросу организации контроля за ходом подготовки и проведения первого и основного этапа вступительной кампании – централизованного тестирования.

Областная комиссия по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего специального образования в 2021 году призвана обеспечить абитуриентам равные возможности для поступления в государственные высшие и средние специальные учреждения образования, защиту их законных прав и интересов, своевременно и качественно рассматривать обращения по вопросам тестирования и приема в учреждения образования, принимать предусмотренные законодательством меры по выявленным фактам нарушений, а также вносить предложения по совершенствованию отдельных положений нормативно-правовых актов.

Участникам ЦТ запрещено иметь при себе, а также использовать в аудитории мобильные телефоны и иные средства приема-передачи информации. Абитуриентам запрещен пронос в аудиторию любых предметов кроме документа, удостоверяющего личность, пропуска, ручки (гелевой или капиллярной) с чернилами черного цвета.

Обращения граждан по спорным и проблемным вопросам централизованного тестирования принимаются по контактным телефонам «горячих линий» в рабочие дни с 09:00 до 18:00 (перерыв – 13:00-14:00)

в Комитете государственного контроля Витебской области – (0212) 37-61-82;

в Полоцком межрайонном комитете государственного контроля – (0214) 74-87-50;

в Оршанском межрайонном комитете государственного контроля – (0216) 51-09-26.