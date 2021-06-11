За неполные две недели в Витебской области утонули двое детей

Происшествия
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Начавшиеся летние каникулы, к сожалению, не обходятся без печальных новостей с участием школьников. За неполные две недели в Витебской области во время купания погибли двое несовершеннолетних.

Трагедия произошла в Витебске 4 июня. Около 7 вечера спасателям поступило сообщение о тонувшем ребенке в искусственном водоеме по ул. 9-й Совхозной. Выяснилось, что 13-летний школьник и его младший брат оказались в воде. Один ребенок выбрался на берег, а его старший брат ушел под воду. В результате ребенок утонул. Об этом сообщили в УВД Витебского Облисполкома.

Еще одна беда случилась в Верхнедвинском районе днем 9 июня. И здесь в центре событий оказались два несовершеннолетних. Оба они купались в пруду. Уже собираясь уходить, 15-летний подросток заметил грязь на ногах и решил смыть её. Школьник еще раз забрался в воду и стал тонуть. Приятель не смог помочь ему выбраться на берег и ребенок утонул.

К сожалению, после того, как произошла трагедия уже ни исправить, ни вернуть ничего нельзя, поэтому лучше своевременно принять все меры безопасности, организовать разумный досуг своих детей и самое главное – ни в коем случае не оставлять их без присмотра даже на минуту.Если вы не можете постоянно находиться рядом, то обязательно постоянно напоминайте ему о том, какую опасность несет вода.

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